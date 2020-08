Il Covid non ferma gli MTV Video Music Awards 2020, che però hanno già subito una modifica. Lo show avrebbe dovuto svolgersi presso il Barclays Center di Brooklyn (con l’incognita sul pubblico), ma lo scorso 7 agosto sia MTV che Barclays hanno deciso di comune accordo di non tenere l’evento all’interno l’arena. Pare quindi che almeno le esibizioni saranno fatte in vari luoghi iconici della città di New York, in tutti e cinque i distretti per celebrare lo spirito della metropoli e la forza dei suoi cittadini.

Dopo aver rivelato tutte le nomination (Lady Gaga ha fatto il pieno), MTV ha annunciato i primi 7 performer della serata. Il prossimo 30 agosto vedremo esibirsi: J Balvin, i BTS, i CNCO, Doja Cat, Roddy Ricch, The Weeknd e il mio Maluma. Per adesso nessuna delle nostre regine pop è nella lista, ma all’appello mancano ancora diversi nomi, quindi non preoccupiamoci troppo.

PS: Cara Germanotta se provi e non esibirti con Rain On Me…

😍IT’S @MALUMA BABY😍 He’s performing at the 2020 #VMAs. Who’s excited to see his performance on August 30 on @MTV? 🚀 pic.twitter.com/56PI5ozjO5 — Video Music Awards (@vmas) August 11, 2020

Come e quando vedere gli MTV Video Music Awards 2020.

Gli MTV Video Music Awards 2020 andranno in onda in diretta su MTV (sul canale 130 Sky) e in streaming su NOW TV la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00. L’evento sarà preceduto dal preshow.

Per la replica sottotitolata in italiano:

– lunedì 31 agosto alle 21.10 su MTV.

– martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky)