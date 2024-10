MTV EMAs 2024: Taylor Swift protagonista con numerose nomination

Taylor Swift ha ottenuto ben sette nomination per gli MTV EMAs 2024, che si svolgeranno a Manchester il 10 novembre. La cantautrice è in lizza in importanti categorie come Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Segue a ruota Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter, ciascuna con cinque nomination, mentre con quattro nomination troviamo Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar e LISA.

Nella categoria Best Italian Act sono in nomination Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors. La competizione quest’anno si presenta ricca e variegata con artisti di spicco in diverse categorie.

La lista delle nomination evidenzia brani significativi come “we can’t be friends (wait for your love)” di Ariana Grande e “BIRDS OF A FEATHER” di Billie Eilish nella categoria Best Song. In Best Video si sfideranno tra gli altri Charli XCX con “360” e Taylor Swift ft. Post Malone con “Fortnight”.

Tra i candidati per il titolo di Best Artist ci sono nomi illustri come Beyoncé, Billie Eilish e Post Malone, mentre nella categoria Best Collaboration troviamo brani come “Guess” di Charli XCX & Billie Eilish e “Fortnight” di Taylor Swift ft. Post Malone.

Nella categoria Best New, gli artisti emergenti come Ayra Starr e Benson Boone hanno l’opportunità di farsi notare, mentre per il Best Pop la competizione include titoli come “Camila Cabello” e “Dua Lipa”. Gli MTV EMAs offriranno anche categorie dedicate a generi specifici come Best Afrobeats, Best Rock e Best Electronic, con nomi del calibro di Coldplay, Calvin Harris e Burna Boy.

Il premio per i Biggest Fans vedrà competere artisti come Anitta, Katy Perry e Shawn Mendes, oltre a Taylor Swift. Non mancano anche le categorie dedicate ai generi come il Best Hip-Hop, con stelle del calibro di Eminem e Travis Scott, e il Best R&B, con artisti come Kehlani e SZA.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta il 10 novembre a partire dalle 21 su MTV e altri canali. Gli appassionati possono rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti gli MTV EMAs attraverso il sito ufficiale.