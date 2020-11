Agli MTV EMA 2020 hanno trionfato i BTS e Lady Gaga (qui la lista completa), che però hanno dato buca all’evento. Al posto della Germanotta e della più famosa k pop band al mondo, c’erano: Sam Smith, Doja Cat, Zara Larsson, Maluma, le Little Mix, Alicia Keys, Karlo G, Madison Beer, David Guetta e Tate McRae.

A parte le Little Mix (il loro nuovo album merita davvero) e Maluma direi che ieri sera è regnata la noia. I grandissimi nomi del pop internazionale continuano a disertare l’evento.



.@littlemix could sing me sweet melodies every day for the rest of my life and I’d never complain!! 😍🥰 pic.twitter.com/3x7wKf14ah

— MTV EMA (@mtvema) November 8, 2020