MT1 Topper Wi-Fi: Sterilizzazione UV per Materassi e Mobile

MT1 Wireless Mattress Topper UV Sterilization 18KPa Removes 99% of Allergens, Vacuum Cleaner for Mattresses, Sofas and Upholstered Furniture, Type C Refill
MT1 Wireless Mattress Topper: La Soluzione per un Ambiente Sano
Scopri il MT1 Wireless Mattress Topper, il tuo alleato ideale per la pulizia e il benessere della tua casa, grazie alla sua potente sterilizzazione UV e alla sua capacità di rimuovere il 99% degli allergeni.
Design Senza Fili
Dimentica i cavi ingombranti! Il design wireless dell’MT1 ti consente di pulire comodamente il tuo materasso e il tuo divano, garantendo libertà di movimento e facilità d’uso. Con il caricatore USB Type-C, sarai sempre pronto per affrontare la pulizia.
Sistema di Filtrazione Avanzato
Grazie al suo innovativo sistema a doppio contenitore, l’MT1 separa efficacemente polvere e residui. Il filtro HEPA cattura il 99.99% delle particelle fino a 0.3 micron, assicurando un ambiente sempre pulito e sano.
Sterilizzazione UV Efficace
L’illuminazione UV con lunghezza d’onda di 253.7nm elimina i batteri e gli acari, offrendo una protezione anti-allergica per la tua famiglia. Grazie a questa tecnologia, potrai godere di notti più serene e ristoratrici.
Potenza di Aspirazione Eccellente
Con una potenza di aspirazione di 18000 Pa, l’MT1 combina alta frequenza di battimento (circa 80000 vibrazioni al minuto) e sterilizzazione UV per una pulizia profonda di materassi, divani e tessuti.
Vantaggi Pratici
- Facile da manovrare, compatto e leggero, ideale per ogni angolo della casa.
- Servizio clienti sempre disponibile per qualsiasi richiesta o assistenza.
Non aspettare oltre! Rendi il tuo ambiente domestico più sano e accogliente. Acquista ora l’MT1 e trasforma la tua routine di pulizia!
