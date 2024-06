MSM naturale come rimedio per il dolore e l’infiammazione

L’artrite è una condizione debilitante che causa dolore, infiammazione e limitazioni nella mobilità. Trovare trattamenti efficaci può essere una sfida, ma un integratore naturale sta guadagnando attenzione per i suoi benefici: il Metilsulfonilmetano (MSM). Questo composto di zolfo organico, presente in ogni cellula del corpo, offre soluzioni non solo per i problemi articolari, ma anche per una vasta gamma di altre condizioni

Cos’è l’Artrite?

L’artrite è una condizione infiammatoria che colpisce le articolazioni, causando dolore e rigidità

L’artrite è una condizione infiammatoria che colpisce le articolazioni, causando dolore e rigidità. Esistono vari tipi, tra cui l’osteoartrite e l’artrite reumatoide. La prima è causata dall’usura della cartilagine, mentre l’artrite reumatoide è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca le articolazioni. I sintomi comuni includono dolore, gonfiore, rigidità e una ridotta gamma di movimento. La diagnosi si basa su un esame fisico, anamnesi e test di imaging come raggi X o risonanza magnetica.

Trattamenti tradizionali per l’artrite

Le terapie standard variano in base alla gravità e al tipo di artrite. Le opzioni includono farmaci anti-infiammatori, fisioterapia, modifiche dello stile di vita e, in casi gravi, interventi chirurgici. Tuttavia, molti di questi trattamenti presentano limitazioni e effetti collaterali. Qui entra in gioco l’MSM come alternativa naturale e promettente.

MSM naturale: un integratore versatile

Definito il “minerale della bellezza” o “zolfo organico”, l’MSM è un integratore versatile consigliato per una vasta gamma di problemi di salute. Aiuta a ridurre l’infiammazione, migliorare la salute articolare e promuovere la rigenerazione dei tessuti.

Inoltre è particolarmente efficace nel trattare condizioni articolari come l’artrite, l’artrosi e l’osteoporosi. «L’MSM contribuisce a rendere la parete cellulare maggiormente permeabile, consentendo uno scambio ottimale all’interno delle cellule tra elementi di scarto e nutrienti, evitando inutili accumuli e il rischio che si originino ulteriori processi infiammatori». Ad affermarlo, il Dott. Claudio Sauro, un esperto di vitamina D.

Sollievo del dolore e riduzione dell’infiammazione

L’MSM riduce efficacemente il dolore e l’infiammazione associati all’artrite. Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie, aiuta a diminuire il gonfiore e il disagio, migliorando la qualità della vita dei pazienti. È utile anche nei casi di degenerazione delle cartilagini, poiché stimola la rigenerazione e ripristina la mobilità articolare.

Benefici muscolari

L’MSM è utile per i problemi muscolari, agisce infatti su muscoli affaticati e crampi. Molti atleti lo assumono regolarmente per migliorare le prestazioni fisiche e prevenire lesioni muscolari.

Salute della pelle, capelli e nghie

L’MSM favorisce la formazione del tessuto connettivo, essendo un costituente fondamentale della cheratina, presente in unghie e capelli. Aiuta a rafforzare unghie fragili e promuove la crescita di capelli forti e lucidi. Inoltre, l’MSM migliora la salute della pelle, rendendola più morbida e luminosa.

Detox e supporto immunitario

L’MSM svolge altresì un ruolo importante nella formazione del glutatione, una potente molecola antiossidante che aiuta a neutralizzare tossine e metalli pesanti. Senza zolfo organico, il corpo non può produrre adeguatamente il glutatione. Ragion per cui, l’MSM è essenziale per il detox e il supporto immunitario.

Efficacia e sicurezza dell’MSM

Uno studio scientifico del 2017 pubblicato su Nutrients ha concluso: «Questo micronutriente è ben tollerato per l’artrite e una serie di altre condizioni correlate all’infiammazione, alla funzione fisica e alle prestazioni. Ricerche emergenti suggeriscono che un giorno l’MSM potrebbe essere d’aiuto nel trattamento di vari tipi di cancro o sindromi metaboliche».

Forme di assunzione e somministrazione

1. Capsule o compresse: l’MSM è comunemente disponibile in forma di capsule o compresse, che possono essere facilmente assunte con acqua. Questa forma è conveniente e permette un dosaggio preciso.

2. Integratore MSM in polvere da aggiungere a bevande come acqua o succhi per facilitare l’assunzione. È una scelta versatile per chi preferisce non assumere capsule.

3. Crema o gel: Esistono anche creme o gel contenenti MSM che possono essere applicati direttamente sulla pelle per aiutare a ridurre l’infiammazione locale, alleviando il dolore articolare e muscolare.

Considerazioni importanti

Dosaggio: Il dosaggio consigliato varia a seconda dell’indicazione e delle condizioni personali. L’MSM può essere integrato con altri trattamenti per la salute articolare e generale. Tuttavia, è sempre meglio consultare il medico.

Insomma, l’MSM naturale si è dimostrato un integratore estremamente versatile ed efficace per una vasta gamma di condizioni di salute, in particolare per i problemi articolari. «Potenzia l’azione della Vit D3 e della Vit A e così pure della Vit C, ed ha un’azione eccezionale nello stabilizzare le membrane cellulari, ne deriva quindi un’azione antitumorale potentissima», sottolinea il Dott. Claudio Sauro. Integrare l’MSM nella dieta quotidiana può migliorare significativamente la qualità della vita, riducendo il dolore, l’infiammazione e promuovendo la salute generale del corpo.

Per chi soffre di artrite o altre condizioni infiammatorie, l’MSM rappresenta una soluzione naturale, sicura e accessibile, che può portare benefici concreti e duraturi.

Fonti

Nutrients, 2017

The Lancet

Macquarie University Lighthouse