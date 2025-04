MSI Thin 15 B13UC-1851IT: Notebook Gaming 15.6″ FHD 144Hz con i7-13620H, Nvidia RTX 3050, 16GB RAM e 512GB SSD – Garanzia Italiana

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

849,00€ - 799,00€

(as of Apr 18, 2025 13:10:51 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

PROCESSORE CORE i7-13620H: Il processore Core i7-13620H viene fornito con una migliore architettura core ibrida, fino a 6 performance-core e 4 efficienti, per migliori lavori multitasking e giochi impegnativi.

GEFORCE RTX 2050 SERIE LAPTOP GPU: La GeForce RTX 3050 Laptop GPU alimenta i laptop più veloci al mondo, sono costruiti con Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione per offrirti la grafica più realistica e le funzionalità AI all’avanguardia come NVIDIA DLSS.

RAFFREDDAMENTO ANCHE SOTTO CARICO: Ottimizzato per essere notevolmente più silenzioso e più fresco sotto carico, si fonde facilmente in qualsiasi ambiente.

DISPLAY VELOCE A 144HZ: I nostri laptop da gioco sono realizzati su misura e altamente ottimizzati per i giocatori. Il display viene fornito con un alto tasso di aggiornamento e immagini fluide, permettendoti di sperimentare il next step in termini di gioco!

I Portatili MSI hanno a disposizione 2 anni di garanzia anche se acquistati attraverso P.IVA!

CONNETTIVITÀ VESATILE: Thin 15 offre una connettività completa per consentire di collegare facilmente tutti i dispositivi.