MSI Mercedes-AMG: Arriva in Italia il Notebook con Prezzo e Specifiche Rinnovate

Dopo la presentazione al Computex, i nuovi laptop MSI in collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport sono ora disponibili in Italia. MSI, leader nel settore dei notebook gaming e creazione di contenuti, offre due modelli in edizione limitata: MSI Stealth 18 Mercedes-AMG e MSI Stealth 16 Mercedes-AMG A1V.

Questi laptop Stealth sono caratterizzati da prestazioni elevate, risultando ideali sia per il gaming che per la creazione di contenuti. Le finiture premium e il design esclusivo li distinguono dalla gamma MSI. Entrambi i modelli sono dotati di processori Intel Core Ultra, la cui prima generazione è stata presentata a dicembre e recentemente aggiornata con la serie Intel Core Ultra 200V. Sul fronte grafico, sono equipaggiati con schede NVIDIA RTX.

In particolare, il MSI Stealth 18 Mercedes-AMG presenta una scocca in lega di alluminio-magnesio, ottimizzando il rapporto tra robustezza e leggerezza. La configurazione include un processore Intel Core Ultra 9, una scheda video NVIDIA RTX 4080, 32 GB di RAM e un SSD da 2 TB. Il display è un Mini LED da 18 pollici con risoluzione 4K e refresh rate di 120 Hz. Questo modello viene fornito con accessori coordinati, tra cui un mouse, un tappetino, una custodia e una fascetta per i cavi.

Per chi cerca un’opzione più compatta senza compromettere le prestazioni, MSI offre anche il MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V. Questo notebook è un’evoluzione di un precedente modello e include un processore Intel Core Ultra 9 e una scheda NVIDIA RTX 4070. Il display è un OLED da 16 pollici con risoluzione QHD, insieme a 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Per quanto riguarda i prezzi, il MSI Stealth 18 Mercedes-AMG ha un costo di 3.959 euro, mentre il MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V è disponibile a 2.859 euro. Entrambi i laptop sono edizioni limitate e possono essere acquistati solo tramite rivenditori autorizzati. Questi modelli rappresentano una fusione di tecnologia all’avanguardia e design ispirato al mondo delle corse, offrendo prestazioni eccellenti per gli utenti più esigenti.