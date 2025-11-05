19.6 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Offerte

MSI MAG 274URFW 27″ UHD Gaming Monitor 160Hz HDR – IPS

Da stranotizie
MSI MAG 274URFW 27″ UHD Gaming Monitor 160Hz HDR – IPS

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €549.00 – €449.02

⭐ Valutazione: 4 / 5

MSI MAG 274URFW 27″ UHD Gaming Monitor – IPS Rapid Panel (3840 x 2160), 160Hz/0.5ms (GtG, Min.), 133% sRGB Colour Gamut, VESA DisplayHDR 400 – DisplayPort 1.4a, HDMI™, USB Type-C, White

Monitor Gaming MSI MAG 274URFW 27″ UHD

Lasciati conquistare dall’esperienza visiva senza pari offerta dal MSI MAG 274URFW, un monitor da gioco da 27″ con risoluzione UHD (3840 x 2160). Grazie al suo pannello Rapid IPS, avrai colori vibranti e dettagli nitidi, con un’impressionante frequenza di aggiornamento di 160Hz e un tempo di risposta ultra-rapido di 0,5 ms (GtG, Min). Questo monitor è pensato per i gamer più esigenti, garantendo un vantaggio competitivo nel tuo gameplay.

Tecnologie Avanzate

Il MAG 274URFW non è solo un monitor, ma un vero e proprio alleato nelle tue sessioni di gioco. Con la tecnologia Adaptive-Sync, puoi dire addio a tearing e stutter, godendo di un’esperienza di gioco ultra-fluida. Inoltre, le funzionalità MSI Gaming, come l’AI Vision Smart Black Tuner, ottimizzano l’immagine rendendola perfetta anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Vantaggi Pratici

  • Colore e Precisione: Con una gamma di colori che copre il 133% di sRGB e il 98% di DCI-P3, avrai a disposizione 1,07 miliardi di colori, per una resa cromatica impeccabile.
  • Comfort Visivo: La tecnologia a bassa emissione di luce blu e l’anti-sfarfallio riducono l’affaticamento degli occhi, rendendo le lunghe sessioni di gioco molto più gradevoli.

Design Ergonomico

Il monitor è dotato di un supporto regolabile in 4 direzioni (Pivot, Swivel, Tilt, e altezza), permettendoti di trovare la posizione perfetta per il tuo setup di gioco. Il design senza cornice aumenta l’area visiva, rendendo il tuo spazio di lavoro più elegante e ordinato.

Connettività Completa

Sfrutta al massimo le tue periferiche grazie alle numerose porte disponibili: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, e USB Type-C. La compatibilità con HDMI CEC facilita la gestione dei tuoi dispositivi, rendendo il tuo setup ancora più funzionale e intuitivo.

Non perdere l’opportunità di potenziare la tua esperienza di gioco! Scegli il MSI MAG 274URFW e unisciti alla rivoluzione del gaming. Preparati a dominare il campo!

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

MSI MAG 274URFW 27″ UHD Gaming Monitor 160Hz HDR – IPS

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €549.00 - €449.02 ⭐ Valutazione: 4 / 5 MSI MAG 274URFW 27" UHD…

Materasso 140×190 H3 7 Zone, Schiuma Fredda, Antiallergico

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €142.49 - €135.36 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Mattress 140 x 190 x…

Finish Infinity Shine, 80 Capsule – 3x Lavastoviglie Pulito!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €44.61 - €35.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Finish Ultimate Infinity Shine Dishwasher…

Monitor Gawfolk 27″ 2K WQHD, 165Hz Gaming, 1ms, Borderless

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €189.99 - €159.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Gawfolk 27 Inch PC Monitor,…

Adattatore 2-in-1 Wireless per CarPlay & Android Auto 2025

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €29.99 - €26.12 ⭐ Valutazione: 4 / 5 2-in-1 Wireless Adapter for CarPlay…

Articolo precedente
Fashion Designer a Milano: Unisciti a un Team Innovativo nel Cuore della Moda
Articolo successivo
Licenziamenti e Ritardi: La Protesta dei Lavoratori Panorama
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.