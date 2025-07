MSI Cyborg 15: Gaming Notebook 15.6″ FHD, Intel i7, RTX 4050

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 999,00€ – 849,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Cyborg 15 A13V: Il Futuro del Gioco è Qui!

Preparati a un viaggio nel mondo cyberpunk con il Cyborg 15 A13V! Questo laptop da gioco non è solo un dispositivo, è un vero e proprio compagno di avventure futuristiche. Con un design meccanizzato che cattura l’immaginazione, il Cyborg 15 è costruito per spingerti oltre i limiti, offrendoti un’esperienza di gioco senza precedenti.

Prestazioni Potenti

Equipaggiato con il processore Intel Core i7 di 13a generazione, il Cyborg 15 è pronto per affrontare qualsiasi sfida. I 6 core Performance e i 4 core Efficient assicurano elaborazioni fluide e multitasking senza sforzo, perfetti per i giochi più esigenti.

Eccellenza Grafica

La NVIDIA GeForce RTX 4050 offre grafica straordinaria, rendendo ogni dettaglio del tuo gioco incredibilmente vivido e realistico. Grazie all’architettura NVIDIA Ada Lovelace, questo laptop ti regala un’esperienza visiva di alta qualità, ideale per giocatori e creatori.

Vantaggi Pratici:

Cooling Innovativo: Il sistema di raffreddamento di nuova generazione bilancia in tempo reale la dissipazione del calore tra CPU e GPU, mantenendo le prestazioni massime anche durante le sessioni di gioco più intense. SSD PCIe Gen.4: Con una larghezza di banda elevata, questa memoria ultra-veloce rende le operazioni, dai giochi di grandi dimensioni ai progetti complessi, un gioco da ragazzi.

Non perdere tempo, entra nell’era del gaming di alta tecnologia con il Cyborg 15 A13V e dominerai i tuoi avversari come mai prima d’ora! Con una garanzia di 2 anni, anche per chi acquista con Partita IVA, puoi affrontare ogni sfida in totale tranquillità. Preparati a vivere esperienze di gioco ineguagliabili!