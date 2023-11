Msa compie 10 anni, a Salsomaggiore Terme, i manager sportivi

“In un periodo di cambiamenti epocali per lo sport, a Salsomaggiore Terme si è riunita l’unica associazione di categoria dei manager sportivi riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ‘Manager Sportivi Associati’ (Msa). Dopo le evoluzioni che hanno visto l’ingresso dello sport in Costituzione con un cambio importante di paradigma e la riforma del lavoro sportivo, cresce la responsabilità di chi pianifica, organizza e promuove lo sport quotidianamente. Ai manager il compito di pensare a un futuro in questa fase di transizione culturale del comparto”: queste le parole di Claudio Barbaro, fondatore di MSA, che oggi festeggia i suoi primi dieci anni di vita con decine di manager sportivi presenti nella due giorni di lavori.

“Manager Sportivi Associati -aggiunge il Presidente di Msa Fabio Pagliara- è una libera associazione senza scopo di lucro. Quello del manager dello sport è un lavoro che comporta grandi responsabilità e competenze, perché è una figura che ormai è diventata essenziale per la nostra società, in quanto lo sport ha assunto sempre di più un ruolo strategico in ogni settore sociale”.

Oggi e domani, dunque, a Salsomaggiore Terme i manager associati, in rappresentanza di molteplici discipline sportive, discuteranno del futuro del loro ruolo e di conseguenza della professionalizzazione di una figura sempre più centrale sia nelle Istituzioni sportive sia nel settore privato sportivo.