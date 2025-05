mRNA: Rivoluzione nella gestione e riduzione degli sprechi

Durante un evento a Genova dedicato all’innovazione tecnologica dei vaccini mRna, Virna Frumento, direttore Sc Igiene e sanità pubblica dell’ASL 2 Liguria, ha sottolineato le sfide della campagna vaccinale antinfluenzale. Ha evidenziato l’importanza di prevedere con anticipo il numero di dosi di vaccino necessarie per evitare surplus non utilizzati. Le aziende farmaceutiche possono, a volte, non avere vaccini disponibili, quindi è cruciale pianificare adeguatamente.

Frumento ha anche posto attenzione sui pazienti fragili, che spesso si trovano in difficoltà ad accedere agli ambulatori vaccinali. Suggerisce di proporre la vaccinazione durante le visite per altre terapie, enfatizzando la necessità di comunicare efficacemente l’importanza della co-somministrazione dei vaccini. Questi nuovi vaccini mRna permettono di offrire protezione da diverse malattie in una sola iniezione, il che potrebbe incrementare l’adesione alla vaccinazione e contribuire a prevenire ricoveri e assenze dal lavoro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com