MRACSIY Berretti da Baseball Unisex Berretti Invernali Cappelli per Circonferenza della Testa 57-61cm

Dimensione del cappuccio: circonferenza della testa 57-61 cm (regolabile). Solo lavaggio a mano. Cappellini da uomo Tipo di cinturino: regolabile. Materiale: 90% feltro, 10% lana, di alta qualità.Design perfetto con paraorecchie: il design pieghevole della protezione dell’orecchio, il design del cappello è nuovo, l’usura è molto bella. Paraorecchie: i paraorecchie pieghevoli potrebbero anche essere nascosti nel cappello.Berretto invernale adatto per occasioni: esterno, interno ed esterno può essere, con giacca di lana, cappotto di lana o giacca casual, più caldo, bello e gentiluomo.

Questi cappellini invernali ti tengono lontano dalla sofferenza durante il freddo inverno, il design regolabile è davvero utile per adattarsi alla testa, sono morbidi e facili da curare….

Ti fanno apparire bello, maturo e alla moda, ti dà più fiducia nella tua vita, abbiamo molti colori e stili tra cui scegliere, quindi anche questi cappelli possono adattarsi alla maggior parte delle femmine, purché la circonferenza della testa sia nelle dimensioni, può anche essere un regalo per i tuoi parenti più anziani …..

Il design di dimensioni regolabili lo rende adatto a molte persone, adatto per la circonferenza della testa da 57 cm a 61 cm.

Con il design dei paraorecchie, che è davvero utile per coprire le orecchie quando fa freddo, mantiene le orecchie calde.

I cappucci sono realizzati per l’90% in feltro, il 10% in lana.

