Mr. Scorsese la docu-serie su Apple TV+ il 17 ottobre 2025

In un mondo in cui il cinema ha sempre affascinato il pubblico, una nuova docu-serie promette di rivelare il percorso straordinario di uno dei più grandi registi della storia. “Mr. Scorsese”, un progetto esclusivo per Apple TV+, debutterà il 17 ottobre 2025, con la direzione della talentuosa Rebecca Miller.

Questa serie in cinque episodi esplora l’evoluzione artistica di Martin Scorsese, arricchita da interviste con figure iconiche del cinema. Tra i partecipanti si annoverano attori di fama come Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, e celebri registi come Steven Spielberg. Il documentario non solo approfondisce i legami professionali, ma svela anche aneddoti privati, illuminando la visione di Scorsese attraverso le sue opere più memorabili.

Rebecca Miller ha espresso entusiasmo per il progetto, rivelando che la serie include racconti inediti, tra cui una storia mai narrata prima su “Taxi Driver”. La perseveranza di Scorsese è stata fondamentale nel mantenere l’integrità di questo capolavoro, sempre attuale e culturalmente significativo.

La produzione vede coinvolti nomi noti, tra cui Damon Cardasis e Cindy Tolan, con la collaborazione di Expanded Media, Round Films, LBI Entertainment e Moxie Pictures. Questo progetto si preannuncia come un tributo affascinante alla carriera di un maestro, offrendo uno sguardo intimo sulla sua straordinaria vita e le sue opere.