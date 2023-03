Mr. Rain in concerto al Forum di Milano: data e biglietti

Mr. Rain al Forum di Milano: la data e i biglietti del primo concerto del rapper di Desenzano nel palazzetto milanese.

Il successo di Mr. Rain non si ferma. A volte Sanremo riesce a compiere quasi dei miracoli nel mondo della musica, cambiando per sempre carriere e vite di artisti di talento. Da semisconosciuti a personaggi nazionalpopolari, il passo e breve, e così, dopo aver conquistato tutti, giovani e meno giovani, con la sua Supereroi sul palco dell’Ariston, il rapper di Desenzano è riuscito ad arrivare a un altro grandioso traguardo che potrebbe cambiare il suo percorso artistico: il suo primo concerto in un palazzetto, o forse nel palazzetto, il Mediolanum Forum di Milano. Prossimo passo gli stadi?

Mr. Rain al Forum di Milano: data e biglietti

Partirà a breve il Supereroi Tour di Mr. Rain, un giro di concerti che, tra club e festival estivi, raggrupperà una ventina di grandissime date per accontentare tutti i fan del rapper in giro per l’Italia. In queste ore il rapper ha però annunciato anche il gran finale di questo tour, che si terrà proprio all’interno del più celebre palazzetto italiano.

Mr. Rain

La data da segnare sul calendario con un circoletto rosso è quella del 18 novembre. I biglietti per poter assistere a un concerto storico per lui e per tutti i suoi fan, all’interno del Mediolanum Forum di Assago, vicino Milano, sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le altre date del tour

L’annuncio di questo nuovo concerto è stato dato dallo stesso Belardi attraverso un reel pubblicato sul suo account Instagram, e accompagnato da queste parole: “Se è un sogno non svegliatemi. Il 18 novembre, il giorno prima del mio compleanno, salirò per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum. Mi immagino questo momento da tanto tempo e ogni dettaglio è così chiaro nella mia testa, che è come se l’avessi già vissuto migliaia di volte“.

Prima di arrivare al Forum, l’artista sarà però protagonista, come abbiamo già ricordato, di un lungo tour tra club e festival estivi. Questo il calendario completo:

– 6 aprile al Viper Club di Firenze

– 14 aprile al Demodé di Bari

– 19 aprile all’Hall di Padova

– 26 aprile al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 2 e 3 maggio al Fabrique di Milano

– 27 giugno alla Cavea del Parco della Musica di Roma

– 28 giugno al Sequoia Music Park di Bologna

– 4 luglio al Restart Live Fest di Cosenza

– 6 luglio al Marostica summer Festival

– 8 luglio al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro (Udine)

– 11 luglio al Brescia Summer Music

– 13 luglio al Noisy Naples Fest di Napoli

– 14 luglio all’Over Sound Music Festival di Molfetta (Bari)

– 16 luglio al Wonderlast Music Festival di Gubbio

– 18 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 20 luglio al Collisioni Festival di Alba (Cuneo)

– 28 luglio al Rosolina Beach Festival

– 3 agosto all’Over Sound Music Festival di Lecce

– 5 agosto all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

– 6 agosto allo Zoo Music Fest di Pescara

– 8 agosto al Viper Summer Festival di Cinquale (Massa Carrara)

– 9 agosto al Summer Nights di Follonica (Grosseto)

– 11 agosto all’Estate al verdura di Palermo

– 12 agosto al Sotto il vulcano fest di Catania

– 17 agosto all’Anfiteatro di Alghero (Sassari)

– 19 agosto al Forte di Bard di Aosta

– 22 agosto allo Sferisterio di Macerata