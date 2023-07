Mr Rain elogia Amadeus e raggiunge Marco Mengoni

Mr Rain questa settimana ha fatto incetta di certificazioni: oro per La Fine Del Mondo in coppia con Sangiovanni e platino per Supereroi, il brano sanremese, che sale così al secondo posto dei singoli più venduti insieme a Marco Mengoni.

“Già dalla seconda serata del Festival mi sono reso conto che la canzone stava diventando qualcosa di speciale” – ha dichiarato Mr Rain a L’Arena – “Per strada incontro gente che mi ringrazia per il pezzo e mi dice che ascoltarlo è stato di grande aiuto. Sono felice che così tanta gente abbia compreso il significato profondo di Supereroi”.

E ancora:

“Che ricordo ho di Sanremo? Quello di una manifestazione importante, prestigiosa: grande il merito di Amadeus per averla riportata al centro dell’attenzione. Ora anche nomi che fino a qualche anno fa sembrava impossibile vedere su quel palco, partecipano senza riserve. Per me è stato un onore esserci”.

Mr Rain sale al secondo gradino del podio

Le certificazioni

Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 37 dischi di platino e 4 dischi d’oro; quest’anno i brani scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 hanno totalizzato 27 dischi di platino e 8 d’oro. A oggi hanno ottenuto una certificazione 20 artisti (su 28), rimangono al momento senza: Anna Oxa, Colla Zio, Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna, i Modà, Sethu, Shari e Will.

Edizione 2023 di Sanremo, le certificazioni

5 dischi di platino (500.000 copie)

4 dischi di platino (400.000 copie)

Due Vite – Marco Mengoni

Supereroi – Mr Rain

3 dischi di platino (300.000 copie)

2 dischi di platino (200.000 copie)

Il Bene Nel Male – Madame

Due – Elodie

1 disco di platino (100.000 copie)

Made In Italy – Rosa Chemical

Splash – Colapesce e Dimartino

Duemilaminuti – Mara Sattei

Alba – Ultimo

L’Addio – Come_Cose

Furore – Paola & Chiara

Polvere – Olly

1 disco d’oro (50.000 copie)