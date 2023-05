Mr Rain e Sangiovanni insieme per una hit estiva: sono il quinto duetto annunciato

Il detto è chiaro: “non c’è due senza tre e il quarto vien da sé“. E infatti, dopo tre duetti annunciati, ecco anche il quarto: Mr Rain e Sangiovanni.

I due cantanti duetteranno sulle note de La Fine del Mondo, ennesimo brano che si preannuncia essere una hit estiva. Uscirà ufficialmente il prossimo 12 maggio.

“La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo”.