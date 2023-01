Mr Rain a Sanremo 2023 con Supereroi: di cosa parla la sua canzone

Mr Rain a Sanremo 2023 porterà il brano Supereroi e in questi giorni ha rilasciato svariate interviste.

Ad AdnKronos ha rivelato che il suo manager è Francesco Facchinetti e che Supereroi è stata la prima canzone che ha scritto da quando collabora con lui. Parla di sanità mentale e di quanto è importante chiedere aiuto per uscire dalla depressione e dagli attacchi di ansia.

“Stoprovando ad andare a Sanremo da molto tempo, ma credo molto nel destino e questo è il pezzo giusto nel momento giusto. Sul palco sto portando la mia vita e per me è fondamentale portare questo argomento a Sanremo. Questo brano parla di imparare a chiedere aiuto nei momenti difficili, io ho passato un momento molto cupo, mi ero chiuso in casa, in una bolla, e da lì ho iniziato un percorso di crescita personale e ho imparato a chiedere aiuto. Io sono tornato finalmente a vivere e chi chiede aiuto è un supereroe: per me è molto importante portare questo messaggio ad una platea grande come quella del festival perché sono tanti i giovani che hanno lo stesso problema che ho avuto io”.

Mr. Rain a Sanremo 2023: “L’ho scoperto guardando il Tg1”

A FanPage ha invece confessato come ha scoperto di essere stato scelto da Amadeus per entrare nella rosa dei big in gara.

“Ero a casa e non sapevo nulla. Erano giorni che vivevo nell’ansia più totale e l’ho scoperto pure io al TG1. Nel momento in cui Amadeus stava annunciando i primi, è comparsa la schermata per sbaglio con tutti gli autori. Ho visto il mio nome e non ci credevo, ho fatto un salto di 60 metri. Ho sentito il peso del lavoro di questi ultimi anni e mi ha riempito di una gioia immensa”.

Nato a Desenzano del Garda nel 1991, Mattia Balardi alias Mr Rain si chiama così perché “scrivo solo nei giorni di pioggia, se scrivo e c’è il sole non esce niente di buono”. Nel proprio curriculum vanta oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 dischi d’oro.