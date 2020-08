“Sono esasperato, la Sardegna non è Flavio Briatore e il ‘Billlionaire’, non deve passare questo messaggio!”. Così all’Adnkronos Luciano Guidi, il proprietario del ‘Phi Beach’, noto locale della Costa Smeralda, sulla tempesta mediatica che sta colpendo la Sardegna dopo il boom di contagi al ‘Billionaire’. Commentando le parole dell’ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo che in un’intervista all’Adnkronos ha affermato che anche ‘Phi Beach’ ”la pista centrale era stracolma di gente” dice: “Il mio locale è stato controllato almeno 30 volte, non abbiamo mai preso una multa! il ‘Phi Beach’ è completamente ‘open air’ e tutte le persone che sono entrate nell’area discoteca (l’l’80 per cento) e nell’area ristorante (il 100 per cento) hanno prenotato on line, per cui possiamo risalire a ognuna di loro”, tiene a precisare.

