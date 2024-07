Mr Marra fa delle confessioni su Fedez: “Ecco come si comporta nel privato”

Dopo la rottura professionale con Luis, Fedez si è trovato da solo a Muschio Selvaggio e per colmare quel vuoto che si è creato ha chiamato Mr Marra, il noto podcaster del Cerbero. Con la nuova coppia Muschio Selvaggio ha conosciuto un vero rinascimento, sia in termini di visualizzazioni che di temi trattati, ma alla fine il podcast è tornato nelle mani di Luis (e i numeri adesso non sono più quelli di prima).

Ma la domanda che si fanno in molti è: finita l’avventura a Muschio, finita anche “l’amicizia”? In realtà no, i due hanno dei nuovi progetti (probabilmente un nuovo podcast) e anche di questo il podcaster ha parlato in una diretta su WesaChannel: “Stiamo lavorando a delle cose, da quando siamo andati via da Muschio. Non è che stiamo facendo attivamente molto. Ci siamo un po’ congelati per ragioni tecniche e burocratiche, ma abbiamo dei progetti“. Mr Marra ha poi risposto alle domande sul suo rapporto umano con il rapper e ha spiegato che Fedez effettivamente ha un carattere non semplice, ma che è onesto, diretto e molto professionale.

“Per quanto riguarda il nostro rapporto io devo essere onesto, mi sono trovato benissimo con lui, sorprendentemente. Lui lavora tanto e bene, è uno bravo a delegare, ma non è il classico imprenditore che delega e non fa nulla. Se delega è perché deve fare altro. Vi assicuro che è uno che se alle 5 del mattino deve fare una cosa la fa e basta. Non è uno che perde tempo, se ti dà una scadenza è quella, è serio e non tira i pacchi. Sul piano umano a me non ha mai creato problemi. Anche se litigare con me è molto difficile. Poi è vero che ha un carattere di M, è vero, ma è vera anche un’altra cosa. La sua nomea fa più schifo di quanto dovrebbe. Perché lui se ne sbatte delle logiche dell’industria musicale”.

“Io conosco tanti artisti rapper e trapper, produttori, e vi assicuro che tra di loro si detestano, ma voi pubblicamente non lo sapete. Federico invece se deve fare la critica a Gurulandia o a Luis lo fa, se deve criticare un collega lo fa. Questo porta l’altro a rispondere e ti crea la nomea del ‘litiga con tutti ed è uno str***o’. E vi dico che molti lo attaccano anche se sono nel torto perché pensano ‘tanto Fedez ha la fama di essere uno che fa casini e che litiga con tutti, quindi non passo male’. Fedez per il suo carattere ha delle responsabilità sue, anche di ego, ma è diretto, vero e non è mai un doppia faccia e vi assicuro che nel mondo della musica ce ne sono tanti. Fanno i duetti e poi si odiano. Fedez è un ingenuo, ha la sua assistente dietro che gli dice sempre ‘oddio, no, non devi dire queste cose’. Questo perché è molto diretto e dice quello che pensa”.