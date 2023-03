MPS, tre le liste presentate per il nuovo CdA

– Sono tre le liste presentate per il rinnovo del consiglio d’amministrazione di MPS in vista dell’assemblea degli azionisti del prossimo 20 aprile. A confermare i nominativi già anticipati nei giorni scorsi dai rispettivi proponenti è l’istituto senese in un comunicato riepilogativo.

La lista di maggioranza è quella presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF, titolare del 64,23% del capitale, mentre sono due quelle di minoranza: una presentata dalle Fondazioni azioniste e l’altra presentata da un gruppo di gestori di fondi.

Il MEF ha tra ricandidato l’attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio e comunicato la propria volontà di proporre all’assemblea la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di presidente del futuro CdA e di confermare gli importi attualmente riconosciuti al presidente 110.000 euro annui lordi e ai consiglieri 65.000 euro annui lordi.