Mps tenta la scalata a Mediobanca, ma il mercato rimane scettico

L’assedio alle Generali riparte da Siena, che ha visto una ripresa dopo perdite miliardarie. Nel consiglio di amministrazione di Mps siedono uomini del Tesoro, Delfin e Caltagirone, gli stessi presenti in Mediobanca e Generali. I principali azionisti di Mps sono il Tesoro (11,7%), Delfin (9,9%) e Caltagirone (5%). In Mediobanca, Delfin è il primo azionista con il 19,81% e Caltagirone è al 5,5%. Delfin e Caltagirone partecipano anche in Generali, dove Mediobanca detiene circa il 13%. Se l’offerta pubblica di scambio (OPS) lanciata da Mps su Mediobanca avrà successo, Delfin diventerebbe il primo azionista del nuovo gruppo, con Caltagirone posizionato intorno all’8% e il Tesoro ridotto sotto il 5%. I tre principali azionisti avrebbero quindi il 29% del capitale, sufficiente per controllare Generali.

Il flusso di cassa di Generali, di circa 300 milioni l’anno, e il suo valore come uno dei principali gruppi assicurativi europei sono fattori chiave dell’operazione. Il governo ha salvato Mps con un’iniezione di 2,5 miliardi a fine 2022, rendendo possibile questa mossa. L’offerta, definita “amichevole” da Mps, è considerata “ostile” da Mediobanca, che si riunirà per studiare le difese. Mps ha subito una perdita del -6,9% in Borsa, mentre Mediobanca ha visto un incremento del +7,7%. Analisti hanno messo in dubbio le sinergie e sollevato preoccupazioni sui ricavi di Mediobanca, evidenziando che l’offerta sembra bassa. Affinché Mps possa avere successo, dovrebbe aumentare il capitale e cercare nuovi fondi dai soci, in particolare dal Tesoro.