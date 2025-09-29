Mps in Mediobanca: strategia e impatti economici in Italia

Lunedì 29 settembre, Mps ha effettuato un pagamento per acquisire il 24% di Mediobanca, portando la sua partecipazione al 86,3%. La quota di Delfin si riduce dal 20,9% al 18%, mentre quella di Caltagirone scende dal 12,2% all’11%. Sempre nella giornata, Lufthansa ha tenuto un Capital Markets Day all’aeroporto di Monaco, discutendo della sua strategia e dei tagli annunciati al personale.

Si sono svolti diversi consigli di amministrazione per esaminare i bilanci semestrali di aziende come Beewize e Bestbe. È stata rinviata dal 24 settembre la riunione sul tavolo ministeriale riguardante la Cigs per i dipendenti dell’ex Ilva, che prevede una richiesta di aumento da 4.050 a 4.450. A Pomigliano, Stellantis ha sospeso le attività produttive della linea Panda e Tonale fino alla prima settimana di ottobre.

Il segretario generale della Fiom Cgil ha presentato un report sulla situazione occupazionale in Stellantis, evidenziando la riduzione di posti di lavoro e investimenti in Italia. L’Istat ha pubblicato i dati di agosto sulla bilancia commerciale e sono stati forniti gli indici di fiducia economica dell’Eurozona.

Martedì 30 settembre, l’Istat ha riportato i dati sull’inflazione e sui prezzi al consumo di settembre, mentre in Germania sono stati comunicati il tasso di disoccupazione e le vendite al dettaglio. Dalla Cina e dal Giappone sono arrivati dati sui Pmi e sulle vendite al dettaglio.

Giovedì 2 ottobre, ci sono state riunioni importanti e presentazioni riguardanti finanza pubblica e occupazione. Venerdì 3 ottobre, è stato stabilito il termine per la presentazione dei candidati al board di Mediobanca. Inoltre, sono stati diffusi dati sui conti pubblici e rapporti sul lavoro negli Stati Uniti e in Giappone. Domenica 5 ottobre, l’Opec+ ha discusso possibili ulteriori riduzioni della produzione di petrolio.