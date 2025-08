Mps in forte crescita dopo risultati trimestrali sorprendentemente positivi

Le attese positive attorno alle performance finanziarie di Banca Mps stanno influenzando il mercato azionario, portando a un significativo aumento del valore delle sue azioni. Il rialzo si è registrato in concomitanza con la presentazione dei risultati del secondo trimestre, che hanno superato le previsioni degli esperti.

Nel secondo trimestre del 2025, Mps ha realizzato ricavi per 1,05 miliardi di euro, in crescita del 2,84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, battendo la stima di 982 milioni. La maggior parte di questi ricavi proviene dal margine di intermediazione primario, che ha raggiunto 956 milioni di euro, con un margine d’interesse di 551 milioni, in calo del 5,8% rispetto all’anno scorso. Le commissioni nette, invece, hanno visto un incremento del 9,16%, attestandosi a 405 milioni di euro.

L’utile operativo è salito a 488 milioni di euro, aumentando del 7,72% rispetto ai 453 milioni del 2024. Tuttavia, l’utile netto ha registrato una diminuzione del 42,08%, scendendo a 479 milioni di euro, principalmente a causa di un credito d’imposta di 453 milioni ottenuto nel precedente anno fiscale. Nonostante ciò, questo dato ha comunque superato le aspettative di mercato, che prevedevano un utile di 349 milioni di euro.

L’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha descritto i risultati come “spettacolari” e ha evidenziato la solidità patrimoniale dell’istituto. In merito all’offerta pubblica di scambio su Mediobanca, Mps intende dare vita a una nuova forza nel settore bancario, mirando a generare valore per tutti gli stakeholder. Lovaglio ha invitato gli azionisti di Mediobanca a considerare seriamente questa offerta, mettendo in luce il potenziale di crescita che essa potrebbe liberare.