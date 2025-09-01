Mps e Mediobanca: possibili sviluppi sul mercato italiano

Lunedì 1° settembre, il consiglio di amministrazione di Montepaschi si riunisce per valutare un possibile rilancio dell’offerta su Mediobanca, secondo fonti finanziarie. Dall’Istat e da Eurostat arrivano i dati sull’occupazione di luglio in Italia e nell’Eurozona, con tassi di disoccupazione rispettivamente del 6,3% e del 6,2%. Gli indici Pmi del manifatturiero di agosto sono pubblicati per vari paesi tra cui Cina, Giappone, Spagna, Italia, Francia, Germania e la Gran Bretagna. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia dati sulle immatricolazioni di autovetture, che ammontano a 69.121 a agosto. La società Mfe conclude la sua offerta su Prosieben, acquisendo la maggioranza del broadcaster tedesco. I mercati azionari in Canada e Stati Uniti sono chiusi per il Labor Day. Durante una conferenza a Francoforte, Christine Lagarde, presidente della Bce, tiene un discorso, mentre Piero Cipollone presiede un panel su sistemi di pagamenti. Il Cda di Generalfinance approva la semestrale, che sarà discussa nella conference call successiva.

Martedì, viene comunicata la stima dell’indice dei prezzi al consumo di agosto per l’Eurozona, con un core al 2,4%. L’Istat presenta anche i dati sui prezzi della produzione industriale di luglio. Negli Stati Uniti, emerge il dato finale dell’indice Pmi manifattura e la spesa in costruzioni di luglio. Pier Silvio Berlusconi incontra il ministro alla Cultura tedesco a Berlino dopo l’acquisizione di Prosieben. Wall Street aspetta la trimestrale di Salesforce. A Milano si riunisce l’assemblea della Lega di Serie A.

Mercoledì, vengono pubblicati gli indici Pmi dei servizi per vari paesi e il Beige Book della Fed. La Banca d’Italia rilascia l’indicatore ciclico Ita-Coin. Si attende un annuncio sulla revisione del Ftse Mib. La banca centrale polacca potrebbe ridurre nuovamente il tasso di riferimento. Christine Lagarde partecipa alla conferenza dell’European Systemic Risk Board.

Giovedì, si attendono i dati definitivi sull’offerta di Mfe su Prosieben. Negli Stati Uniti, vengono pubblicati i dati settimanali sui sussidi di disoccupazione e sulla bilancia commerciale di luglio. Vengono anche rilasciati i dati sulle vendite al dettaglio nell’Eurozona. Inizia a Palazzo Mezzanotte la “Euronext Sustainability Week 2025”.

Venerdì, esce il Rapporto sul lavoro negli Stati Uniti di agosto, che include il tasso di disoccupazione e il dato sull’occupazione. Al via il Forum di Cernobbio, che si svolgerà fino al 7 settembre. Il Mef comunica le entrate tributarie di luglio, mentre l’Istat rilascia dati sulle vendite al dettaglio. Eurostat pubblica la lettura finale del Pil del secondo trimestre. Infine, Banca Ifis prosegue con la procedura di squeeze-out di Illimity, aumentando così la sua quota di possesso.