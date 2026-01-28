MPS: BCE contrario al rinvio del piano industriale

La Banca Centrale Europea è intervenuta nel dibattito sul futuro di MPS, esprimendo contrarietà alle ipotesi di rinvio del piano industriale e del delisting proposte dal consiglio di amministrazione della banca senese. Il cda di MPS vorrebbe rinviare questi appuntamenti a dopo l’assemblea del 15 aprile, che rinnoverà il board secondo le nuove regole della Legge Capitali e dopo il nuovo assetto di governance emerso dall’opas su Mediobanca.

Il rinvio darebbe più tempo per valutare il processo di integrazione di Piazzetta Cuccia in MPS. Tuttavia, si confrontano visioni diverse: il CEO Luigi Lovaglio vuole procedere con gli impegni presi con la BCE e messi nero su bianco nel prospetto, mentre gli oppositori spingono per mantenere separate le due banche. La BCE ha espresso chiaramente la sua posizione, affermando che gli impegni presi devono essere rispettati secondo i tempi indicati nella lettera di autorizzazione all’opas.

La partita sulla strategia si intreccia con quella sulla governance e la figura di Lovaglio resta in bilico. Il cda di MPS voterà sulle modalità di rinnovo del board e la maggioranza dei consiglieri sarebbe orientata ad approvare la proposta di regolamento dei lavori. Il sostegno del Tesoro e di Delfin a Lovaglio non pregiudicherebbe una eventuale ricandidatura, ma le perplessità del socio forte Caltagirone sulla gestione rendono incerto l’esito della partita.

Nel frattempo, è finito sotto i riflettori il presidente di Piazzetta Cuccia Vittorio Grilli, con il comitato remunerazione del Montepaschi che avvierà un’istruttoria sul compenso proposto per il banchiere d’affari.