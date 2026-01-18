MP5 e Alessandro Sciarroni a Parma

La Solares Fondazione delle Arti presenta la performance live di MP5, generata dall’opera site specific realizzata all’ingresso del Palazzo del Governatore di Parma per la mostra “Giacomo Balla. Un universo di luce. La collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea”. La performance si inserisce nel dialogo tra arti visive e performative che ha caratterizzato il progetto espositivo.

Sul palco del Teatro al Parco di Parma, durante l’intervento coreografico dal vivo di Alessandro Sciarroni, MP5 realizzerà un’azione di disegno dal vivo, traducendo il movimento in immagine e rendendo visibile il processo creativo. “Movimento / Immagine” è una performance che indaga la relazione tra gesto, tempo e segno. Il corpo in azione diventa origine dell’immagine, mentre il disegno ne cristallizza l’energia effimera in una forma visiva compiuta.

La struttura della performance prevede la scomposizione del gesto coreografico in pose statiche, riprese e proiettate in tempo reale, mentre il segno di MP5 si sovrappone alle immagini, tracciando una mappa visiva del movimento. Il lavoro di MP5 è noto per l’incisivo bianco e nero usato in differenti media. Le sue immagini sottendono una visione critica e politicamente impegnata della realtà.

Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo nell’ambito delle Performing Arts con alle spalle diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale. I suoi lavori vengono presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte. Tra i vari riconoscimenti, gli viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro alla carriera per la Danza.