Mozione della minoranza per salvare la Stroke Unit a Lanciano

La sanità locale è al centro di un acceso dibattito politico, con l’opposizione che chiede chiarezza su tagli e gestione delle emergenze. In una mozione presentata per il prossimo consiglio comunale, la minoranza sollecita l’amministrazione a fermare il decremento previsto per la Stroke Unit, evidenziando la necessità di valutare le capacità del reparto di affrontare situazioni critiche.

I consiglieri di opposizione, tra cui Leo Marongiu e Rita Aruffo, sostengono che l’amministrazione Paolini debba adottare una posizione decisa per contrastare ciò che percepiscono come una continua erosione del sistema sanitario, chiedendo di discutere la possibilità di un ricorso al Tar per fermare il provvedimento che riguarda il reparto. Hanno inoltre rilevato che, negli ultimi anni, le loro azioni di protesta hanno contribuito a ottenere alcune risposte, sebbene parziali, riguardo a problematiche come l’Hospice e la Rianimazione.

La minoranza mette in evidenza come le recenti scelte dei sindaci della zona, specialmente quelle del centrodestra, abbiano puntato su figure meno allineate all’amministrazione attuale per affrontare le questioni sanitarie. In particolare, si fa riferimento all’azione intrapresa dal sindaco di Gissi contro i tagli all’emergenza.

La mozione chiede anche chiarezza su progetti precedentemente annunciati, come il trasferimento dei servizi al Mario Negri Sud e la situazione del nuovo ospedale, nonché sullo stato della casa di comunità e sull’utilizzo degli spazi acquistati dal Comune per le funzioni sanitarie. Infine, si sottolineano le incertezze riguardo ai locali destinati a polo vaccinale e alle iniziative bloccate da anni, chiedendo trasparenza sulla gestione dei fondi e dei progetti riguardanti la sanità locale.