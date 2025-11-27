8.6 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Musica

Mozart alla corte del Granduca in Toscana

Da stranotizie
Mozart alla corte del Granduca in Toscana

Un pomeriggio di musica per ricordare uno dei passaggi più illuminati della storia toscana. Sabato, alle 16, il Caffè Storico delle Terme Tettuccio ospita il concerto “Mozart e il Granduca: Armonie alla corte di Pietro Leopoldo”, evento dedicato alla riforma con cui il Granduca Leopoldo di Toscana abolì la pena di morte.

Il programma propone brani da Le nozze di Figaro e La clemenza di Tito, insieme a composizioni scritte da Mozart proprio nel 1786, anno del Codice Leopoldino. Un percorso musicale che intreccia arte e storia, facendo rivivere l’atmosfera dell’epoca illuminista. Sul palco il soprano Brunella Carrari, i pianisti Angela Avanzati e Andrea Sevieri, e il quintetto Amena Clarinet, formato da Andrea Mazzel, Nicla Pagliai, Elena Corsini, Stefano Cecchi e Alberto Rossi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Sviluppo Valdinievole con la collaborazione dell’Associazione Ruggero Leoncavallo e il contributo della Regione Toscana.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Gatti in Friuli Venezia Giulia
Articolo successivo
Stand-in: uno spettacolo asciutto a Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.