Mozart alla corte del Granduca in Toscana

Un pomeriggio di musica per ricordare uno dei passaggi più illuminati della storia toscana. Sabato, alle 16, il Caffè Storico delle Terme Tettuccio ospita il concerto “Mozart e il Granduca: Armonie alla corte di Pietro Leopoldo”, evento dedicato alla riforma con cui il Granduca Leopoldo di Toscana abolì la pena di morte.

Il programma propone brani da Le nozze di Figaro e La clemenza di Tito, insieme a composizioni scritte da Mozart proprio nel 1786, anno del Codice Leopoldino. Un percorso musicale che intreccia arte e storia, facendo rivivere l’atmosfera dell’epoca illuminista. Sul palco il soprano Brunella Carrari, i pianisti Angela Avanzati e Andrea Sevieri, e il quintetto Amena Clarinet, formato da Andrea Mazzel, Nicla Pagliai, Elena Corsini, Stefano Cecchi e Alberto Rossi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Sviluppo Valdinievole con la collaborazione dell’Associazione Ruggero Leoncavallo e il contributo della Regione Toscana.