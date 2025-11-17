Mozart a Padova: “Così fan tutte” in scena al Teatro Verdi

Al Teatro Verdi di Padova si propone l’opera “Così fan tutte”, un dramma giocoso di Mozart, che si distingue per la sua chiarezza musicale e drammaturgica. La regia di Stefano Vizioli si concentra sull’essenzialità, evitando sovrastrutture per raccontare il tema dell’infedeltà con leggerezza. Le scenografie di Milo Manara, caratterizzate da pannelli ispirati agli affreschi settecenteschi, creano un’atmosfera coerente e affascinante, trasportando il pubblico in un palazzo aristocratico.

Sotto la direzione di Jordi Bernàcer, l’Orchestra di Padova e del Veneto suona con una chiarezza architettonica che esalta la finezza del contrappunto mozartiano. Il Coro Lirico Giovanile A.LI.VE, diretto da Paolo Facincani, contribuisce con freschezza al tono vivace dello spettacolo.

Il cast vocale si distingue per omogeneità e qualità. Irina Lungu interpreta Fiordiligi con grande autorità, mentre la Dorabella di Francesca Di Sauro sorprende per il suo timbro sensuale e la capacità di esprimere ironia. La Despina di Paola Gardina aggiunge un tocco comico, riuscendo a bilanciare brillanza e incisività.

Biagio Pizzuti, nel ruolo di Guglielmo, e Andrew Kim, che interpreta Ferrando, offrono interpretazioni forti e bene calibrate. Lucio Gallo completa il cast nel ruolo di Don Alfonso, portando un tocco filosofico e affilato al personaggio.

La produzione si presenta compatta, capace di fondere estetica e chiarezza nel racconto dei sentimenti umani, ottenendo calorosi applausi dalla platea. In questo allestimento, Mozart rivive con una leggerezza raffinata, mostrando ancora una volta la sua capacità di descrivere l’amore in tutte le sue ambiguità.