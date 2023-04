movimento della testa dei gattini fa impazzire video

Spopola sui social il video che mostra la perfetta coordinazione tra due gattini: il movimento della testa dei due fratellini avviene all’unisono.

Trascorrere del tempo con un cucciolo di qualsiasi specie regalerà tantissima gioia. Per i piccoli tutto ciò che li circonda è nuovo ed emozionante. Nel loro cammino alla continua scoperta di se stessi, degli altri e del mondo in generale, i cuccioli avranno un’espressione negli occhi mista a stupore e meraviglia. Ed è proprio quella espressione che è possibile vedere nello sguardo di due gattini di poche settimane che stanno appassionando milioni di utenti del web. Un video condiviso su TikTok che li vede protagonisti mostra infatti gli occhi attenti dei due fratellini che seguono il movimento dei loro umani, girando entrambi la testa di scatto a destra e a sinistra in una coordinazione a dir poco perfetta.

Il movimento della testa dei gattini conquista il web: i due fratellini si muovono all’unisono (VIDEO)

Il breve filmato è stato caricato su TikTok all’account —Yuna — & — Friends— (@yuna. and. friends).

Su questo profilo social una donna statunitense condivide quotidianamente video e foto dei suoi gattini, tra i quali ci sono Yuna (una micetta dal manto nero con striature arancione) e il fratellino Sunny (un gattino bianco con chiazze arancioni e nere sul musetto). Nel filmato che ha ottenuto milioni di visualizzazioni è possibile vedere i cuccioli Yuna e Sunny mentre osservano attenti la loro umana.

Probabilmente la donna sta muovendo qualche oggetto davanti agli occhi dei micetti, lo sguardo dei quali, di conseguenza, si muove avanti e indietro. La particolarità del video è l’incredibile coordinazione del movimento: i due fratellini spostano la testa in perfetta sincronia, conquistando con il loro dolcissimo comportamento i cuori di tutti gli utenti del web.

Come dimostrato da questo filmato, i piccoli di ogni specie vivente sanno essere adorabili in ogni cosa che fanno. I video che hanno per protagonisti dolcissimi cagnolini e gattini di poche settimane riescono infatti sempre ad appassionare milioni di utenti dei social network, soprattutto quando vengono mostrati i cuccioli alle prese con le prime lezioni di vita e le prime scoperte. Così è stato ad esempio per il video condiviso su YouTube che ha ripreso la reazione di un tenerissimo cucciolo di Pit Bull di otto settimane di nome Buck che si è trovato a “fronteggiare” per la prima volta in vita sua il singhiozzo, finendo per ringhiare e abbaiare contro il suo pancino per scacciare via lo strano rumore. Così è stato anche per un cagnolino (un cucciolo di razza Bulldog) ripreso mentre si sforza di emettere i suoi primi ululati, filmato che ha conquistato il cuore di tutti gli utenti del web ricevendo oltre undici milioni di visualizzazioni su YouTube. (di Elisabetta Guglielmi)