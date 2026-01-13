Movimento 5 Stelle contro spesa militare in Italia

Venerdì 16 gennaio dalle ore 18.00 presso il Belvedere di Palazzo Lombardia, si terrà l’evento organizzato dal Movimento Cinque Stelle intitolato “La manovra di guerra – come tolgono i soldi agli italiani per spenderli in armi”. Durante l’evento è previsto l’intervento del Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, che si collegherà in remoto.

L’evento sarà l’occasione per discutere le tematiche relative all’approvazione dell’ultima legge di bilancio, che prevede un aumento delle risorse destinate alla spesa militare, pari a 23 miliardi in tre anni, a scapito di sanità, scuola e servizi. Questa manovra ha comportato un aumento della pressione fiscale e un calo del potere d’acquisto dei salari e della produzione industriale.

All’evento interverranno, oltre al Presidente Giuseppe Conte, i capigruppo del Movimento Cinque Stelle presso Camera e Senato, Riccardo Riccardi e Stefano Patuanelli, i senatori Elena Sironi e Bruno Marton, l’eurodeputato Gaetano Pedullà e i Consiglieri regionali Paola Pollini, Paola Pizzighini e Nicola Di Marco. Il dibattito sarà moderato dal coordinatore regionale Dario Violi.