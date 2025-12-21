Movimenti pacifisti in Europa contro la guerra

I movimenti pacifisti stanno rivolgendo appelli continui all’Unione Europea affinché adotti una strategia fondata sulla pace, sul dialogo e sul rispetto dei diritti umani, abbandonando la logica dell’escalation militare. Chiedono innanzitutto la sospensione immediata dell’escalation sanzionatoria come gesto di buona volontà necessario a riaprire canali di comunicazione con la Federazione Russa.

Ritengono urgente che una parte dei fondi europei finanziati attraverso il debito comune venga vincolata esclusivamente a iniziative di mediazione internazionale, al sostegno dei movimenti pacifisti e nonviolenti e alla promozione di percorsi diplomatici credibili. Ribadiscono inoltre la richiesta di cessare l’invio di armamenti, poiché la sicurezza dei cittadini europei non può essere garantita dalla deterrenza nucleare né da guerre combattute per procura.

Molti attivisti pacifisti chiedono all’Unione Europea di agire concretamente per garantire asilo politico e protezione immediata a disertori, obiettori di coscienza e attivisti che rifiutano di partecipare alla guerra in Russia, Ucraina e Bielorussia. Sottolineano come l’aumento delle spese militari sottragga risorse decisive a sanità, istruzione, welfare e transizione ecologica, aggravando le disuguaglianze sociali e minando la coesione democratica.

I movimenti pacifisti sottolineano l’importanza di investire nella pace e nella protezione dei diritti umani, nonché di sostenere processi di negoziazione multilaterale sotto l’egida delle Nazioni Unite e dell’Osce. La pace non è assenza di conflitto, ma costruzione paziente di relazioni fondate sulla fiducia, sull’ascolto e sulla responsabilità condivisa. Per questo l’Europa è chiamata a una scelta di fondo: non continuare a percorrere la strada della contrapposizione armata ma recuperare la propria vocazione originaria di spazio politico nato per scongiurare la guerra.