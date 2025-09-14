Movimenti chiave in Ferrari: rivoluzione in F1 a Maranello

Si registrano cambiamenti significativi nel team Ferrari, in particolare nella sezione delle power unit. Secondo quanto riportato, Wolf Zimmermann e il suo vice, Lars Schmidt, lasceranno Maranello per unirsi ad Audi, dove ritroveranno Mattia Binotto. Questa situazione rappresenta un colpo per la struttura guidata da Enrico Gualtieri, poiché Zimmermann era responsabile dello sviluppo della parte endotermica del motore.
L’addio di due figure chiave arriva a pochi mesi dall’introduzione delle nuove power unit, attese in pista a Barcellona. Questi motori, pur rimanendo un V6 turbo, presenteranno significative novità, frutto di una visione comune per un avvio fresco della nuova era tecnica, che ha anche permesso ad Audi di lavorare intensamente alla sua power unit.
Il passaggio di Zimmermann lascia un vuoto importante, ma si prevede che la Ferrari colmerà questa lacuna con innesti provenienti da Brixworth, il quartier generale dei motori Mercedes, e da Viry-Chatillon, a seguito dello smantellamento del programma power unit di Renault. Questo ha comportato la disponibilità di esperti sul mercato.
Contrariamente alle voci circolate recentemente, Diego Tondi, responsabile dell’aerodinamica Ferrari, rimarrà a Maranello. La sua competenza sarà fondamentale in vista delle nuove regole tecniche, in cui l’aerodinamica giocherà un ruolo cruciale nella gestione dell’energia.
La nuova stagione si preannuncia complessa, con la power unit che sarà un elemento chiave, ma non l’unico determinante per il successo dei team. Attualmente, Ferrari sta conducendo una campagna d’acquisto silenziosa, preparando il terreno per le sfide future nel nuovo ciclo tecnico.