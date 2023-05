Movian – Materasso francese in memory gel a 9 zone con coprimaterasso sfoderabile, 140 x 200 x 25 cm

Descrizione Prodotto

Design avanzato dal comfort superiore Avvolti dal memory

Il memory si adatta alle curve del corpo mentre dormi, dando resistenza alla propagazione del movimento e riducendo i fastidi quando ti muovi.

Gel termoregolante

Le sfere di gel, assieme al memory traspirante, trasmettono e accumulano calore, tenendo fresco d’estate e caldo d’inverno.

Zone di pressione

Questo materasso è composto da 9 zone di pressione ergonomiche per supportare ogni area del corpo e distribuire il peso uniformemente.

Progettato nel Regno Unito

Questo materasso è di qualità inglese, progettato e realizzato da esperti del sonno per darti il massimo relax.

Design intelligente e moderno Ergonomico e supportante

Il memory gel viscoelastico è ergonomico e si adatta alla posizione del corpo mentre ti muovi quando dormi.

Coprimaterasso rimovibile

Il coprimaterasso è rimovibile e dotato di cerniera per essere facile da lavare e sostituire.

Lavabile in lavatrice

La fodera è lavabile in lavatrice a 40°C per darti lenzuola fresche e pulite ogni volta senza dover lavare a mano.

Traspirante

Fodera traspirante, memory forato e fessure di ventilazione nella base di PU: questo materasso resta fresco tutto l’anno.

Come prepararlo per notti di sonno perfette Rimuovere il materasso dalla confezione

Poggia il materasso su una superficie piana e apri con attenzione. Non usare coltelli o oggetti affilati. Srotola il materasso con la cerniera rivolta verso il basso. Apri il secondo strato, Rimuovi il materasso e stendilo su una superficie piana e supportante.

Data la lavorazione, Il materasso potrebbe essere consegnato compresso in modo non uniforme o con un leggero odore. Areare per 72 ore senza lenzuola e permettere al materasso di ritornare alla sua forma originale e rimuovere gli odori.

Con fodera in doppio tessuto jacquard 400 g/mq con cerniera, traspirante e robusta; rimovibile e lavabile.

Con 9 zone di pressione specifiche per dare supporto ergonomico e distribuire uniformemente il peso, rigidità H3 (6/10).

Il memory gel è forato per fornire una maggiore ventilazione e un controllo della temperatura migliorato; fresco, traspirante e modellante, perfetto tutto l’anno.

Spedito compresso sottovuoto e arrotolato; fornito in confezione singola facile da aprire; Facile da spostare attraverso ingressi stretti e scale.

Prodotto con materie prime certificate OEKO-TEX, senza sostanze tossiche o nocive.

La superficie singola fornisce un comfort ottimale senza il bisogno di girare o ruotare il materasso.

2 anni di garanzia

445,58 €