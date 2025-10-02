18.7 C
Mova V50 Ultra: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 24000 Pa

Mova V50 Ultra: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 24000 Pa

Prezzo: €999.00 – €949.00

Valutazione: 4.5 / 5

Mova V50 Ultra Complete Robot Vacuum Cleaner and Floor Washer, Suction Power 24,000 Pa, with Automatic Emptying, Thermal Wash with Aoppia Solution System, StepMaster System, Black

Mova V50 Ultra Complete: L’aspirapolvere e lavapavimenti del futuro

Scopri il potere di pulizia senza pari del Mova V50 Ultra Complete, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che trasforma il tuo modo di vivere la pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione di 24.000 Pa, questo dispositivo non lascia scampo a polvere, peli e sporco di ogni genere.

Tecnologie Avanzate per una Pulizia Efficiente

Grazie al sistema StepMaster, il Mova V50 Ultra Complete supera facilmente ostacoli come gradini e soglie, raggiungendo anche gli angoli più difficili. La sua navigazione FlexiRise gli consente di adattarsi a spazi stretti per una pulizia precisa e senza ostacoli.

Lavaggio Termico e Soluzione Duo

La funzione di lavaggio termico utilizza il sistema DuoSolution, che permette di scegliere tra una soluzione detergente generica o un’eliminazione degli odori degli animali domestici. I panni in microfibra sono dotati di un’innovativa pressione bilanciata per garantire risultati ottimali.

Manutenzione Facilissima

Il sistema OmniDry dell’unità di caricamento automatica asciuga e profuma i panni in un’ora, prevenendo la crescita di muffe e prolungando la vita del prodotto. Le lampade UV sterilizzano i panni, assicurando un ambiente sempre igienico.

Vantaggi Pratici

  • Potente aspirazione di 24.000 Pa per risultati impeccabili su qualsiasi superficie.
  • Funzione di lavaggio termico per eliminare anche le macchie più ostinate.

Non aspettare oltre! Rendi la tua casa più pulita e accogliente con il Mova V50 Ultra Complete. La tua comodità inizia con una scelta intelligente!

Mova V50 Ultra: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 24000 Pa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €999.00 - €949.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Mova V50 Ultra Complete Robot…

