Mova V50 Ultra: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 24000 Pa

Mova V50 Ultra Complete Robot Vacuum Cleaner and Floor Washer, Suction Power 24,000 Pa, with Automatic Emptying, Thermal Wash with Aoppia Solution System, StepMaster System, Black
Mova V50 Ultra Complete: L’aspirapolvere e lavapavimenti del futuro
Scopri il potere di pulizia senza pari del Mova V50 Ultra Complete, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che trasforma il tuo modo di vivere la pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione di 24.000 Pa, questo dispositivo non lascia scampo a polvere, peli e sporco di ogni genere.
Tecnologie Avanzate per una Pulizia Efficiente
Grazie al sistema StepMaster, il Mova V50 Ultra Complete supera facilmente ostacoli come gradini e soglie, raggiungendo anche gli angoli più difficili. La sua navigazione FlexiRise gli consente di adattarsi a spazi stretti per una pulizia precisa e senza ostacoli.
Lavaggio Termico e Soluzione Duo
La funzione di lavaggio termico utilizza il sistema DuoSolution, che permette di scegliere tra una soluzione detergente generica o un’eliminazione degli odori degli animali domestici. I panni in microfibra sono dotati di un’innovativa pressione bilanciata per garantire risultati ottimali.
Manutenzione Facilissima
Il sistema OmniDry dell’unità di caricamento automatica asciuga e profuma i panni in un’ora, prevenendo la crescita di muffe e prolungando la vita del prodotto. Le lampade UV sterilizzano i panni, assicurando un ambiente sempre igienico.
Vantaggi Pratici
- Potente aspirazione di 24.000 Pa per risultati impeccabili su qualsiasi superficie.
- Funzione di lavaggio termico per eliminare anche le macchie più ostinate.
Non aspettare oltre! Rendi la tua casa più pulita e accogliente con il Mova V50 Ultra Complete. La tua comodità inizia con una scelta intelligente!
