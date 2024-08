Mouse Wireless Logitech M185, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio

17,99€ - 9,99€

Focus sulla sostenibilità

PARTI IN PLASTICA RICICLATA

Le parti in plastica di M185 includono plastica riciclata certificata post-consumer (nero: 77%, antracite/grigio lucido, nero/blu lucido e nero/rosso lucido: 49%(6)) per dare una nuova vita ai materiali plastici provenienti da vecchi apparecchi elettronici e ridurre la nostra impronta di carbonio.

TRASPARENZA SULL’IMPRONTA DI CARBONIO

Riteniamo che tutti dovrebbero sapere cosa stanno consumando. L’impronta di carbonio di questo prodotto è pari a 3,97 kg di CO2e. Stiamo lavorando costantemente per ridurla e abbiamo compensato il nostro impatto di carbonio residuo portandolo a zero tramite il sostegno alla silvicoltura, alle energie rinnovabili e alle comunità colpite dal cambiamento climatico.

Mouse compatto: con un comodo design sagomato, il mouse wireless ambidestro Logitech è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un touchpad

Durevole e Affidabile: il mouse USB dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività

Compatibilità Universale: il mouse Logitech funziona con PC Windows, Mac o laptop; qualsiasi tipo di computer possiedi oggi o comprerai domani, il mouse sarà compatibile

Semplicità Plug and Play: collega il piccolo ricevitore USB nano e inizia a lavorare in pochi secondi; offre al tuo mouse wireless per computer una connessione forte e affidabile, fino a 10 m

Meglio del Touchpad: secondo un recente studio, gli utenti di laptop che hanno scelto M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente

Piccolo e Portatile: le dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore rendono il mouse senza fili adatto a mani piccole e medie, uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombre

Passa a Logitech M235 Mouse Wireless: prova la comodità dell’impugnatura in gomma morbida di M235, il ricevitore USB per connettere più periferiche e l’indicatore luminoso dello stato della batteria