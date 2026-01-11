Mouse Ottico USB 3 Pulsanti

7.5 C
Da stranotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €7.78

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Amazon Basics Black Optical USB Mouse with 3 Buttons for Windows and Mac OS X

Scopri il Mouse Ottico USB Amazon Basics: la Scelta Pratica e Affidabile

Il mouse ottico USB Amazon Basics con 3 pulsanti è il compagno ideale per il tuo computer. Grazie alla sua tecnologia di tracciamento ottico ad alta definizione (1.000 dpi), puoi controllare il cursore con precisione e velocità, rendendo facile la selezione e la localizzazione del testo.

Caratteristiche Principali:

  • Dimensioni compatte: 10,2 x 6 x 3,2 cm circa, con cavo da 1,5 metri
  • Compatibile con Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 e 10
  • Compatibile con Mac OS X
  • Confezione facile da aprire autorizzata

Vantaggi Pratici:

    • Controllo preciso e veloce del cursore
    • Facile da utilizzare e configurare
    • Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi
    • Design compatto e leggero, ideale per l’uso quotidiano

Scegli il Mouse Ottico USB Amazon Basics per la Tua Produttività

Acquista ora il mouse ottico USB Amazon Basics e scopri come può semplificare il tuo lavoro e migliorare la tua produttività. Con la sua tecnologia affidabile e il design pratico, è l’accessorio ideale per chiunque cerchi un mouse efficiente e facile da usare. Non aspettare, ordina il tuo mouse ottico USB Amazon Basics oggi stesso!

