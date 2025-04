Mourinho, video folle a Istanbul: colpisce l’allenatore del Galatasaray

Rissa per José Mourinho al termine del derby di Istanbul tra il Fenerbahçe e il Galatasaray, vinto dai giallorossi 2-1. L’attuale allenatore del Fenerbahçe, ex tecnico di Inter e Roma, ha suscitato polemiche già prima della partita per le sue dichiarazioni contro il Galatasaray. Dopo il fischio finale, Mourinho ha cercato il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, colpendolo al volto e afferrandogli il naso. Questo gesto ha scatenato una maxi rissa che ha coinvolto entrambe le panchine e i giocatori. La situazione è degenerata talmente tanto che è stato necessario l’intervento della polizia antisommossa per riportare la calma. Gli eventi di sabato sera hanno reso inevitabile per Mourinho il rischio di una lunga squalifica, visto il suo comportamento inaccettabile e violento sul campo. Gli attimi di tensione hanno messo in luce la rivalità accesa tra le due squadre di Istanbul, alimentando ulteriormente le polemiche nel calcio turco. Il fatto che Mourinho, un allenatore noto per il suo temperamento e le sue provocazioni, sia stato coinvolto in un episodio del genere solleva interrogativi sulle sue future interazioni con i rivali e sulla disciplina sportiva in Turchia. La reazione negativa del pubblico e delle autorità calcistiche potrebbe avere ripercussioni significative sulla carriera dell’allenatore portoghese. La situazione rimane quindi da seguire con attenzione, in attesa di eventuali decisioni disciplinari da parte della federazione calcistica turca.