Mourinho nuovo ct? L’ipotesi del presidente La Russa

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha proposto l’idea di Jose Mourinho come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, in seguito al possibile addio di Luciano Spalletti. Durante una dichiarazione all’AdnKronos, La Russa ha sottolineato l’importanza di avere un allenatore di comprovata esperienza e successo, criticando l’opzione di avere un ct “a mezzo servizio” come Claudio Ranieri, che ha recentemente rifiutato l’incarico.

La Russa ha osservato come il Brasile abbia scelto l’italiano Carlo Ancelotti, definito il migliore, suggerendo che l’Italia non ha considerato nomi di alto profilo. Ha menzionato che tra i profili disponibili ci sono Roberto Mancini, Stefano Pioli e Mourinho, evidenziando quest’ultimo come il più vincente. Ha anche citato altri potenziali candidati come Thiago Motta e Raffaele Palladino, che hanno mostrato caratteristiche interessanti.

Infine, La Russa ha concluso affermando che i problemi ricorrenti della Nazionale non possono essere attribuiti soltanto all’allenatore, ma sono il risultato di un sistema calcistico italiano in difficoltà.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com