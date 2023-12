Mourinho: "Io voglio continuare nella Roma"

“Se la separazione dovesse accadere, non sarà per volontà mia”

“Io voglio continuare nella Roma e se continuo nella Roma dobbiamo pensare alle limitazioni che abbiamo con il Ffp. E’ meglio lavorare con qualche giovane che può crescere rispetto a calciatori che sono quelli e non posso migliorare”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho a Dazn dopo il ko con il Bologna.

“La dimensione della squadra la conosciamo. Quando ci sono tutti i giocatori disponibili possiamo lottare per il quarto posto. Se siamo tutti siamo capaci di fare risultato”, ha aggiunto Mou. “Anche la società vuole continuare con Mourinho? Non abbiamo parlato di contratto. Quando vedo questi tifosi che dopo una partita che abbiamo giocato a livello basso sono per 90 minuti lì quanti sono? Sono tifosi unici. Se la separazione dovesse accadere, non sarà per volontà mia”.

“Non mi è piaciuto l’arbitro? Non voglio parlare dell’arbitro quando abbiamo fatto questa partita. C’è stata una differenza di criterio nei gialli. Mi è sembrato ci fosse un secondo giallo a Beukema, era ovvio, però magari sbaglio”, ha concluso Mourinho.