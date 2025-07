Mourinho elogia il PSG: una stagione da ricordare

José Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahçe, ha recentemente parlato del Paris Saint-Germain in un’intervista con il canale portoghese Canal 11, evidenziando le loro imprese nella scorsa stagione. Il tecnico ha elogiato la squadra allenata da Luis Enrique, sottolineando come il PSG sia emerso come una forza dominante nel panorama calcistico, nonostante la perdita apparente del loro miglior giocatore, Kylian Mbappé.

Mourinho ha sottolineato il parallelo tra il successo del PSG e la sua esperienza con l’Inter, quando ha conquistato la Champions League senza Ibrahimovic, trasferitosi al Barcellona. “Hanno vinto il titolo pur avendo perso un giocatore di grande valore”, ha dichiarato, mettendo in luce l’importanza della coesione del gruppo.

Il tecnico ha anche espresso apprezzamento per i giovani giocatori Nuno Mendes e Vitinha, evidenziando la qualità e il talento del gruppo di centrocampisti del PSG. Ha notato la rarità di terzini come Mendes, ammirando il suo stile di gioco e la sua capacità di esprimersi sul campo. Pur riconoscendo il valore di Nuno Mendes, Mourinho ha scherzato sulla potenziale confusione creatasi attorno al modello di premio, accennando a Jorge Mendes e alla preferenza per Lamine Yamal come candidato per i riconoscimenti individuali.