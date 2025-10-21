Mourinho e Newcastle: un legame speciale nel calcio attuale

José Mourinho ha un legame particolare con il Newcastle United, che rappresenta una strada che non ha mai imboccato. Ogni volta che visita St James’ Park, si ferma davanti alla statua di Sir Bobby Robson, suo mentore, per rendere omaggio alla sua memoria. Robson aveva voluto Mourinho come assistente a Newcastle, ma lui rifiutò, iniziando invece la carriera da allenatore a Benfica.

Dopo un periodo turbolento al Fenerbahce, Mourinho è tornato alla guida del Benfica, subentrando a Bruno Lage. La prossima partita a Tyneside sarà la tredicesima apparizione competitiva per Mourinho come allenatore, ma nelle precedenti occasioni ha ottenuto solo tre vittorie con Chelsea, Manchester United e Tottenham. La sfida rappresenta un’opportunità per Mourinho di ottenere un’altra vittoria contro un club con cui sente un’affinità speciale, grazie a Robson.

Mourinho ha dichiarato di sentirsi un “piccolo Magpie”, sottolineando il rispetto e l’affetto che nutre per il Newcastle. Il suo incontro con il manager del Newcastle, Eddie Howe, è segnato da reciproci elogi, con Howe che riconosce Mourinho come uno dei più grandi allenatori di sempre.

Attualmente, il Newcastle sta attraversando un periodo di transizione, con prestazioni altalenanti e un giocatore come Anthony Elanga che fatica a imporsi. Howe è fiducioso nei suoi giocatori e spera di migliorare i risultati per raggiungere la fase a eliminazione diretta della Champions League.

Mourinho ha collaborato con Robson per sei anni e ha espresso il suo affetto per Newcastle, sottolineando la passione dei tifosi e l’importanza del club, che, grazie alla recente potenza economica, è destinato a grandi traguardi. Ha anche affermato che non cerca un altro club oltre il Benfica, dove si sente attualmente realizzato e motivato. Nel frattempo, a Newcastle, ci sono stati cambiamenti nella dirigenza con l’allontanamento della manager della squadra femminile, Becky Langley.