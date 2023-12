Mourinho cita Cicerone: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione"

Dopo Roma-Fiorentina il tecnico giallorosso, come tutta la squadra, non ha parlato. Ma questa mattina ha deciso di pubblicare un post su Instagram

José Mourinho rompe il silenzio all’indomani della decisione di non parlare al termine della partita all’Olimpico tra Roma e Fiorentina. “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione secondo Marco Tullio Cicerone, vecchia saggezza romana”, ha scritto il tecnico giallorosso su Instagram, il giorno dopo il match che i capitolini hanno chiuso in 9 per le espulsioni di Zalewski e Lukaku e dopo la conseguente diserzione della dirigenza romanista dalla conferenza stampa di fine partita.

Il post è corredato da quattro foto, ognuna con didascalia: la frase di Cicerone è a commento di quella dell’intervento di Kayode su Zalewski. Nella prima il mister dice a Burdisso “i fratelli sono sempre i fratelli”; nella seconda ringrazia la curva sud per lo striscione “Mourinho romanista a vita”; l’ultima contiene il bigliettino consegnato al raccattapalle e da consegnare a Rui Patricio commentando “questo ero io 50 anni fa. Ben fatto, ragazzo”.