MANCHESTER (Inghilterra) – Un sospiro di sollievo per una sentenza che riporta serenità in tutto l’ambiente in vista della fase decisiva della stagione, anche se per quel che lo riguarda nulla sarebbe cambiato pur di fronte a un pronunciamento diverso. Pep Guardiola ci tiene a sottolinearlo commentando la decisione del Tas di annullare i due anni di squalifica dalle Coppe europee inflitti al Manchester City dalla Uefa per presunte violazioni delle norme sul fair play finanziario (i giudici di Losanna hanno anche ridotto la multa dai 30 milioni iniziali a 10). “Oggi è una buona giornata per il calcio. Ero felice prima come lo sono adesso. Possiamo giocare in Champions League la prossima stagione perché quello che abbiamo fatto è giusto, è corretto – sottolinea il tecnico catalano in conferenza stampa – Se avessimo infranto le regole oggi saremmo stati esclusi e avremmo accettato la decisione della Uefa. Il club credeva invece che ciò che aveva fatto fosse giusto e tre giudici del Tas hanno stabilito che abbiamo agito correttamente. Certe persone, invece, hanno affermato che stavamo tradendo e mentendo, la presunzione di innocenza non c’era. Sono incredibilmente felice per la decisione che mostra che tutto quanto detto dalla gente sul club non era vero. Ora potremo difendere sul campo ciò che abbiamo conquistato. Noi avevamo il diritto di difenderci, visto che non avevano fatto nulla di scorretto, e ora chi ci ha criticato dovrebbe farsi un esame di coscienza. Speriamo che la gente ora la smetta di parlare, altrimenti che vada in tribunale a dimostrare il contrario”.





“Futuro? Ho contratto fino al 2021, ne parleremo”

Tra i tanti critici nei confronti della sentenza del Tas c’è stato il presidente della Liga, Javier Tebas: “Un altro di questi che parlano, questo tizio deve essere davvero geloso. E’ un incredibile esperto legale. La prossima volta gli chiederemo quale tribunale dovrebbe giudicarci”, la replica dell’ex allenatore del Barcellona, invitato dalle domande dei cronisti a fare chiarezza sul proprio futuro sulla panchina dei Citizens. “Ora la situazione è normale, come quella di ogni stagione. Ho detto già un mese fa che sarei rimasto e che non sarebbe cambiato se fossimo stati esclusi dalla Champions League. Alcune persone in Inghilterra dicevano che avremmo dovuto giocare in League Two: sarei rimasto qui anche in quel caso. Futuro? Non è il momento di parlarne. Ho un contratto fino al 2021. Ne discuteremo in seguito. Un anno di contratto per un allenatore è tanto, tanto tempo e le decisioni che abbiamo preso prima della sentenza sono piuttosto simili a quelle attuali. Ora abbiamo quattro o cinque settimane incredibili davanti. Se siamo abbastanza bravi da battere l’Arsenal in Fa Cup – conclude Guardiola – poi ci concentreremo sulla Champions League”.

Mou: “Vergognosa la sentenza del Tas”

Contro la decisione del Tribunale di Arbitrato Sportivo si scaglia invece José Mourinho. “E’ una sentenza vergognosa perché se il City non fosse colpevole, non verrebbe punito con 10 milioni di euro di multa – afferma l’allenatore del Tottenham – Se non sei colpevole non prendi una multa. Se sono colpevoli allora la sentenza è una vergogna e dovrebbero essere espulsi dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi è una decisione vergognosa”.

Klopp: “Non è stata una buona giornata per il calcio”

Sulla sentenza del Tas si è espresso anche Jurgen Klopp: “Dal punto di vista personale, sono felice che il Manchester City possa giocare nella Champions League della prossima stagione, perché se avessero dovuto giocare tante partite in meno non avrei visto alcuna possibilità per qualsiasi altra squadra in Premier League – il giudizio del manager del Liverpool – Non auguro nulla di male a nessuno, ma non credo sia stata una buona giornata per il calcio. Il Fair play finanziario è una buona idea ed è stato messo lì per proteggere le squadre e la competizione, in modo che nessuno spenda troppo. I club devono assicurarsi che i soldi che vogliono spendere provengano dalle fonti giuste. Vengo dalla Germania, un sistema diverso dove non ci sono questi problemi. E’ chiaro da dove prendi i soldi”.







