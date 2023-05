Mourinho annuncia l'assenza di Pellegrini

Tante assenze. Josè Mourinho dovrà fare i conti con i tanti infortunati della sua Roma, in un finale di stagione che se da un lato sorride per lo straordinario risultato della finale europea, dall’altro fa i conti con una situazione dell’infermeria decisamente compromessa.

In vista della trasferta di Firenze, lo Special One ha già annunciato un’assenza importante, non imprevista ma non per questo meno graffiante nella sua certezza: Lorenzo Pellegrini non ci sarà.

Mourinho, a Sky, ha anche parlato delle condizioni di Dybala e Spinazzola, chiarendo quale sia lo stato di forma dei due e quali siano i piani dello staff giallorosso per averli al meglio in vista della finale.

Le dichiarazioni di Mourinho: “Lorenzo è recuperabile, non ci sarà a Firenze perché ha un piccolo problema non preoccupante ma utilizzarlo sabato sarebbe un rischio. Da domenica inizierà ad allenarsi normalmente con noi. Da Paulo non mi aspetto nulla: se potrà andare in panchina e potrà darci un piccolo aiuto come col Feyenoord già sarà qualcosa di positivo. Spinazzola è in dubbio, spero di recuperarlo: non per sabato ma per la finale. Se Leo lunedì/martedì dà segnali positivi spero di averlo”.

Fantacalcio.it per Adnkronos