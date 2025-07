Mountain Music Festival: Concerti tra Natura e Cultura

La musica e le montagne si uniscono in un evento imperdibile: il Mountain Music Festival – Sinfonia della MAGA, che torna per la sua seconda edizione a Oltre il Colle. Questo festival, che si svolgerà tra luglio e agosto, offre un’esperienza unica di concerti immersi nella bellezza naturale delle Orobie bergamasche.

Realizzato con il patrocinio della Fondazione Cariplo e della Provincia di Bergamo, il festival comprende quattro concerti gratuiti, arricchiti da degustazioni di prodotti locali e opzioni di cene in rifugio, tutte concepite per enfatizzare l’unione di cultura e natura. I concerti si svolgeranno in diverse località montane, in orari variabili, dalla tarda mattinata fino al tramonto.

La rassegna musicale richiede ai partecipanti di affrontare brevi camminate per raggiungere i luoghi di esibizione, rendendo il percorso stesso un elemento chiave dell’esperienza. Le diverse difficoltà dei sentieri permetteranno a tutti di partecipare, dai principianti ai più esperti.

Le date e i luoghi dei concerti sono i seguenti: il 19 luglio, al Monte Menna, con un quintetto di fiati; il 26 luglio, nei pressi del Rifugio Capanna 2000, con un concerto di pianoforte e danza; il 9 agosto, alla Terza Baita sul Monte Grem, per un’esibizione di archi; e infine, il 15 agosto al Monte Alben, ricevendo l’esibizione della JW Orchestra, che proporrà rivisitazioni jazz di classici della canzone italiana.

Per informazioni aggiuntive, inclusi dettagli sul trasporto per persone con disabilità, è possibile contattare [email protected].