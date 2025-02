Moulinex FP8218 Robot da Cucina Multifunzionale 3L, 1000W, 6 Velocità, 8 Accessori, 28 Funzioni: Frullatore e Tritatutto All-in-One

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shop per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

UNA STRAORDINARIA COMBINAZIONE DI VELOCITA’ E POTENZA PER RISULTATI PERFETTI

Velocità o forza centrifuga in un robot da cucina: perché dover scegliere? Il DoubleForce è il mio duo di successo in cucina, con due potenze di motore che assicurano velocità di lavoro ottimale e forza centrifuga al recipiente in uso

ROBOT DA CUCINA POTENTE AD ELEVATA CAPACITA’

Con il motore da 1000 W, il recipiente principale con capacità totale di 3 L e il recipiente frullatore della capacità totale di 2 L, DoubleForce è in grado di gestire tutti i tipi di preparazioni, dalle più leggere alle più impegnative

DUE DIVERSE POTENZE DEL MOTORE

Ogni potenza del motore fornisce una velocità di lavoro ottimale e una forza centrifuga al recipiente in uso. Blu: bassa velocità ma elevata forza centrifuga, adatta per il recipiente per sminuzzare. Verde: velocità elevata ma bassa forza centrifuga, adatta per il recipiente frullatore

SET DI ACCESSORI

Il robot da cucina DoubleForce è dotato di un’ampia gamma di accessori dedicati: una lama con rivestimento in titanio per sminuzzare tutti i tipi di ingredienti; due dischi reversibili per grattugiare/affettare, un recipiente frullatore, un’impastatrice, un accessorio tritatutto, disco per montare

6 OPZIONI DI VELOCITA’

Per ogni potenza di motore, sono disponibili due diversi livelli di velocità e un’impostazione a impulsi grazie all’interruttore manuale, così da avere un totale di 6 opzioni di impostazione per gestire vari tipi di preparazione

ROBOT DA CUCINA: Robot da cucina con due potenze di motore, una per ogni recipiente

DOPPIA LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI: Un robot da cucina multifunzione all-in-one che offre un duo perfetto in cucina, con due diverse uscite del motore per frullare ad alta velocità e lavorare gli alimenti

CONTROLLO PERFETTO: 6 opzioni di velocità (2 velocità + funzione pulse x 2 potenze di motore)

MAGGIORE SICUREZZA: Esclusivo sistema di sicurezza EasyLock, per bloccare il coperchio in totale tranquillità

LAME AD ALTE PRESTAZIONI: Esclusiva tecnologia Powelix Life con eccezionali lame rivestite in titanio per risultati perfetti e prestazioni durature nel tempo

ACCESSORI VERSATILI: 8 accessori dedicati ed efficienti, tra cui disco emulsionante, lama per tritare, spatola, ciotola per tritare, contenitore, tritatutto, accessorio per impastare e disco reversibile