Moulinex Easy Fry Max: Friggitrice ad Aria 5L con Touchscreen e 10 Programmi per 6 Persone

1 10 Programmi Automatici

2 Per Tutta la Famiglia

3 Touchscreen Digitale

4 Ricettario Interattivo

Capacità

5 Litri / 6 Persone

3 L, 1-4 Persone,

8.3 Litri / Tutta la Famiglia

4.2 Litri / 6 Persone

6.5 Litri / 8 Persone

Programmi automatici

10

10

7

8 Automatici e 2 Manuali

8 Automatici e 1 Manuale

Touchscreen digitale

✔

✔

✔

✔

✔

Lavabile in Lavastoviglie

✔

✔

✔

✔

✔

Doppio Cestello

✘

✘

✔

✘

✘

Cottura con Griglia

✘

✘

✔

✔

✔

Ricettario

Scaricabile tramite QR Code

Nessuno

App Moulinex

App Moulinex

App Moulinex

EASY FRY MAX: La friggitrice ad aria Easy Fry Max consente di preparare pietanze sane e deliziose in un attimo con poco o nessun olio aggiunto

IDEALE PER TUTTA LA FAMIGLIA: Un’ampia capacità di 5 L per un massimo di 6 persone, sufficiente per le famiglie golose e adatto per le occasioni speciali con gli ospiti

10 MODI PER CUCINARE: Scopri una cucina senza bisogno di supervisione e dai risultati sempre ottimi, con 10 programmi di cottura preimpostati; patatine fritte, Pollo, Carne, Pesce, Dolce, Pizza, Nuggets, Verdure, Gamberetti e Bacon

FACILE DA USARE: Un intuitivo schermo digitale con pulsanti e impostazioni di facile utilizzo per guidarti nella preparazione di pasti sempre ottimi; ll cestello per frittura ad aria, antiaderente e lavabile in lavastoviglie, consente una pulizia senza sforzo e una cottura senza stress

TOUCHSCREEN DI PRECISIONE: facile da usare grazie al touch screen di precisione con 10 programmi preimpostati

LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE: Componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie per una maggiore comodità