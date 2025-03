Moulinex DD6558 Quickchef 3in1: Frullatore a Immersione 1000 W con Tecnologia Powelix, 10 Velocità e 3 Accessori Inclusi

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

(as of – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Dal 1956, Moulinex è sinonimo di innovazione, per permetterti di cucinare in casa ogni giorno e mangiare sano. In breve, soluzioni che ti semplificano la vita in cucina.

ancora più

Moulinex continua a innovare per mangiare bene ogni giorno. Creiamo prodotti ed esperienze per farti risparmiare tempo, ispirarti, osare, sperimentare nuove ricette e semplificare la vita in cucina. Moulinex ti sostiene, rispettando i ritmi della vita quotidiana.

Scopri i prodotti Moulinex

Scopri i prodotti Moulinex

App Moulinex

Scopri più di 15.000 ricette dettagliate e semplifica la tua vita in cucina grazie ai servizi “Lista della spesa” e “Nel mio frigo”

15 Anni di riparabilità

Moulinex ti offre la possibilità di far riparare il tuo elettrodomestico senza costi grazie ai pacchetti di riparazione

MIXER A IMMERSIONE: Con il frullatore a immersione Quickchef 3in1 ad alte prestazioni hai lo strumento giusto sempre a portata di mano per preparare una grande varietà di piatti; include bicchiere, tritatutto e frusta per una versatilità completa

TECNOLOGIA POWELIX: Il mixer da cucina Moulinex offre prestazioni straordinarie e fino al 30% più veloci rispetto alle altre lame Moulinex; con la tecnologia Powelix puoi ottenere una cremosità perfetta senza fatica

MOTORE POTENTE: Il frullatore elettrico Moulinex è dotato di un motore potente da 1000 W per risultati di emulsione rapidi e impeccabili e performance elevate

10 VELOCITÀ: Con il quadro di comando intuitivo, puoi regolare le 10 velocità in base alle tue esigenze senza fermare il minipimer

ACCESSORI INCLUSI: Bicchiere da 800 ml per una maggiore convenienza, tritatutto da 500 ml per sminuzzare differenti ingredienti con facilità, frusta per sbattere senza fatica

PER TUTTE LE PREPARAZIONI: Il vortice a spirale spinge gli ingredienti verso le lame per una consistenza uniforme; le lame in acciaio inossidabile emulsionano anche gli ingredienti più difficili e offrono ottime prestazioni di taglio

DESIGN ERGONOMICO: L’impugnatura morbida e antiscivolo offre un controllo ottimale anche quando le mani sono bagnate; il frullatore è dotato inoltre di una protezione antischizzi per un comfort elevato