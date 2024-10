Moulinex Blendeo + Frullatore Elettrico 450 W – Tritatutto 1,5 L con 2 Velocità e Funzione Pulse, Bianco, LM2C01

Price: 29,90€ - 29,00€

Descrizione Prodotto

MIGLIORA ULTERIORMENTE LA TUA ESPERIENZA DI EMULSIONE

Emulsionare è facile e veloce con Moulinex Blendeo+! Questo pratico frullatore vanta prestazioni di miscelazione ottimali e durature: una tecnologia tritaghiaccio che trasforma il ghiaccio in neve in meno di un minuto, una fabbricazione professionale e lame estremamente durature.

VENTILAZIONE E POTENZA

Tecnologia di ventilazione del motore progettata per evitare il surriscaldamento e combinata con un fusibile resettabile. Un frullatore potente e compatto da 450 W per un’emulsione rapida e perfetta senza grumi

TRITAGHIACCIO

La tecnologia tritaghiaccio trasforma il ghiaccio in neve in meno di un minuto. La funzione Pulse consente di preparare con semplicità deliziose bevande ghiacciate!

EMULSIONE PERSONALIZZATA

Pulsante ergonomico con 2 velocità e funzione pulse per risultati personalizzati.

Vaso con capacità totale di 1,5 litri con 1,25 litri di spazio emulsione e un tappo dosatore per dosare gli ingredienti in modo sicuro, semplice ed estremamente preciso

SMART LOCK

Le lame amovibili presentano un sistema Smart Lock 100% ermetico, che consente di sbloccare e pulire il frullatore in modo semplice e rapido.

DURAFORCE

L’ETICHETTA DURAFORCE offre cinque punti di forza per prestazioni di emulsione durature (frullatore professionale, tecnologia tritaghiaccio, sistema di ventilazione, lame Zelkrom resistenti, prodotto riparabile per 10 anni)

